Coronavirus, il bollettino di oggi: +249 positivi, focolai in sei regioni (Di sabato 18 luglio 2020) Coronavirus bollettino 18 luglio 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. I contagi sono di nuovo in crescita in Italia: oggi si registrano 249 nuovi positivi e il numero degli italiani che ha contratto la malattia sale così a 244.216. Solo tre regioni sono a zero contagi, mentre sono presenti focolai attivi in ben sei regioni. Si registrano inoltre altri 14 morti, mentre ieri erano stati 10. I decessi per il Covid-19 sono in tutto 35.141. I positivi attuali al Coronavirus sono 12.368, con un calo di 88 malati da ieri. Il numero dei guariti e dimessi sale a 196.806, +303 rispetto a ieri. (segue dopo la foto) In Lombardia 88 nuovi casi e 10 morti Sono 88 ... Leggi su urbanpost

