Coronavirus, i dati – 249 casi e 14 vittime nelle ultime 24 ore. Roma, chiuso ristorante a Dragona: “Indagine epidemiologica in corso” (Di sabato 18 luglio 2020) Risalgono lievemente i contagi: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 249 casi, contro i 233 accertati il giorno precedente. Le vittime invece sono state 14 (ieri 11) di cui 10 in Lombardia. Il dato emerge dal bollettino pubblicato sul sito del ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia in Italia le vittime sono state 35.042 e i casi complessivi 244.216. Gli attualmente positivi sono ora 12.368 (-88), i guariti 196.806 (323 in più). Adesso l’attenzione delle autorità sanitarie si concentra sui nuovi focolai: nel Lazio oggi si sono registrati 20 nuovi positivi, di cui 13 – sottolinea l’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato – arrivano dall’estero: 11 contagiati sono di nazionalità del Bangladesh. Sotto ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Coronavirus Piemonte: tre nuovi positivi, zero decessi - Agenzia_Ansa : I casi di coronavirus hanno superato la soglia di 13,5 milioni a livello globale: è quanto emerge dai conteggi dell… - Agenzia_Ansa : Nuovo record di casi di coronavirus negli Stati Uniti in 24 ore. I nuovi contagi sono stati 67.632. E' quanto emerg… - lucarango88 : @MediasetTgcom24 ?? Dati #Italia #Coronavirus #18luglio Casi positivi +249 (244.216 +0,10%) Guariti +323 (196.806… - LucaGattuso : Ho riassunto il numero dei nuovi casi per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dal Min. Salute da ini… -