Coronavirus, “guardie e detenuti infetti, celle affollate e nessuna protezione”: il Covid nel carcere egiziano dove è rinchiuso Patrick Zaki (Di sabato 18 luglio 2020) “Va tutto bene, non sono state riscontrate infezioni da Coronavirus all’interno del carcere. Le voci che filtrano su eventuali contagi sono soltanto rumors, non c’è nulla di vero. Fuori non è in corso alcuna emergenza”. Banalmente, mentre le autorità carcerarie della prigione di Tora al Cairo, la più temuta in Egitto, cercavano di rassicurare i detenuti, specie quelli più indeboliti e impauriti, attorno spuntavano ripetuti casi positivi al Sars-Cov-2. Sono almeno una decina quelli da considerare ufficiali soltanto dentro alla prigione, non solo tra i detenuti. nessuna emergenza fuori, eppure presto l’Egitto raggiungerà i 100mila contagi e i 5mila morti. Tutto tranquillo, anche dentro i padiglioni della prigione, questa la tesi di ... Leggi su ilfattoquotidiano

