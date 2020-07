Coronavirus, G20 pensa a sospensione debito dei Paesi emergenti (Di sabato 18 luglio 2020) Il G20 studia un'estensione del congelamento dei debiti dei Paesi più bisognosi e colpiti dal Coronavirus. Inoltre incoraggia creditori bilaterali e banche di sviluppo multilaterali a venire incontro ... Leggi su tgcom24.mediaset

Il G20 studia un'estensione del congelamento dei debiti dei Paesi più bisognosi e colpiti dal coronavirus. Inoltre incoraggia creditori bilaterali e banche di sviluppo multilaterali a venire incontro ...

G20: pronti a misure eccezionali

Il G20 si aspetta una «contrazione acuta» dell'attività economica globale nel 2020, con «prospettive altamente incerte e soggette a elevati rischi al ribasso». Lo si legge nel comunicato finale del G2 ...

