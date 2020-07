Coronavirus: ex Miss Mondo ricoverata insieme alla figlia (Di sabato 18 luglio 2020) Aishwarya Rai Bachchan, star di Bollywood ed ex Miss Mondo 1994, ricoverata insieme alla figlia, al marito e al suocero per Coronavirus. Paura per Aishwarya Rai Bachchan, star di Bollywood ed ex Miss Mondo 1994: la bellissima attrice e produttrice cinematografica indiana è stata infatti al Nanavati Hospital di Mumbaidi. ricoverata anche Aaradhya, la figlia … L'articolo Coronavirus: ex Miss Mondo ricoverata insieme alla figlia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

