Coronavirus e fase 3: estate nei borghi per 2 italiani su 3 (Di sabato 18 luglio 2020) Due italiani su tre (66%) fanno pausa nei borghi durante l’estate 2020 alla scoperta di prodotti e tradizioni meno conosciuti ma anche per sfuggire al rischio del sovraffollamento nelle spiagge e nelle località turistiche più battute, di fronte all’emergenza Coronavirus. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dell’indagine Notosondaggi che evidenzia un nuovo protagonismo dei centri minori spinto dagli effetti della pandemia che ha portato alla riscoperta del turismo di prossimità. Un fenomeno favorito anche – sottolinea Coldiretti – dalla diffusione capillare dei piccoli comuni che incrementa la capacità di offrire un patrimonio naturale, paesaggistico, culturale e artistico senza eguali. In Italia i centri sotto i 5mila abitanti ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus fase Coronavirus fase 3, monitoraggio Rt: lieve aumento ma in Italia situazione "a bassa criticità" la Repubblica Coronavirus, quattro nuovi contagi in Puglia: 2 in provincia di Foggia e 2 in provincia di Bari

«La situazione resta comunque sotto il controllo delle Asl e ogni caso viene tracciato con la relativa indagine epidemiologica sui contatti stretti. Dovremo abituarci nei prossimi giorni alla possibil ...

La dinamica ciclica della natura

limitando la virulenza che li contraddistingue quando sono nella fase più attiva della loro carica vitale. Con questo pensiero, all’inizio della diffusione della infezione da Coronavirus, che si è poi ...

