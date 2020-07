Coronavirus, donna positiva ad Ischia: ricoverata al Cotugno. Era appena tornata dalla Lombardia (Di sabato 18 luglio 2020) Una donna è risultata positiva al Coronavirus sull’isola di Ischia, nel Golfo di Napoli. Di origine dominicana, ma residente da tempo nel Comune di Forio, la donna era appena tornata da Sondrio, in Lombardia. La donna è stata trasferita in idroambulanza all’ospedale Cotugno di Napoli, mentre 4 membri della sua famiglia sono invece in isolamento … L'articolo Coronavirus, donna positiva ad Ischia: ricoverata al Cotugno. Era appena tornata dalla Lombardia Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

MediasetTgcom24 : Coronavirus, a Pozzuoli una donna guarita torna positiva dopo mesi #coronavirus - Avvenire_Nei : L’impatto del Coronavirus su un mondo già affamato. Nel video la testimonianza di una donna siriana - neXtquotidiano : La donna positiva al Coronavirus che si è prostituita a #Modica e ora ricoverata a Perugia - cronachecampane : #Ischia, donna domenicana positiva al #Coronavirus: trasferita in idroambulanza al Cotugno - clikservernet : La donna positiva al Coronavirus che si è prostituita a Modica e ora ricoverata a Perugia -