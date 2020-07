Coronavirus, contagiata l’attrice indiana Aishwarya Rai: l’ex miss mondo ricoverata con la figlia di 8 anni (Di sabato 18 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (18 luglio) Aishwarya Rai Bachchan, star di Bollywood ed ex miss mondo, è stata ricoverata all’ospedale di Mumbaidi, il Nanavati Hospital, insieme a sua figlia di 8 anni a causa dei sintomi da Coronavirus. Domenica scorsa l’attrice indiana aveva comunicato di essere risultata positiva al Covid-19 e di essersi messa in quarantena. Come spiega il Times of India, l’attrice di 46 anni aveva accusato problemi respiratori prima di chiamare i soccorsi. L’agenzia indiana Press Trust of India ha riportato le prime dichiarazioni dei medici, che si sono limitati a dire «Stanno bene», senza fornire però ulteriori dettagli. Nella ... Leggi su open.online

