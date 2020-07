Coronavirus, contagiata famiglia di super-vip indiani (Di sabato 18 luglio 2020) Aishwarya Rai Bachchan, insieme alla figlia Aaradhya di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale dopo aver contratto, ormai una settimana fa, il Coronavirus. La bella attrice indiana, star della fiorente industria cinematografica di Bollywood ed ex Miss Mondo, è ricoverata nello stesso ospedale dove si trovano il marito attore Abhishek Bachchan, di 44 anni, e il suocero Amitabh Bachchan, 77 anni, vera star del Paese asiatico. . Il contagio di questa famiglia di super-vip ha sorpreso gli indiani. Ma l'andamento del Covid-19 nel subcontinente indiano è da brividi. nelle ultie 24 ore sono stati individuati 35mila nuovi casi di positivitò, che in totale sono oltre un milione. Leggi su iltempo

