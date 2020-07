Coronavirus, Barcellona verso un nuovo lockdown: 'Restate nelle abitazioni' (Di sabato 18 luglio 2020) Barcellona - Nella mattina di ieri, il governo della Generalitat catalana ha annunciato le nuove misure di restrizione anti Covid per la città di Barcellona e 13 municipi della sua area metropolitana. ... Leggi su leggo

... esorta i 4 mln di cittadini "a restare in casa" Quattro milioni di residenti a Barcellona sono stati esortati a rimanere a casa, poiché il numero di casi di coronavirus continua ad aumentare. Il ...In Catalogna nuove misure restrittive per l’aumento dei contagi e la Uefa è in allarme per Barcellona-Napoli in programma al Camp Nou l’8 agosto Torna l’incubo coronavirus in Catalogna e alla Uefa ...