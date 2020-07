Coronavirus, aumentano leggermente i nuovi casi: 249 in 24 ore (ieri erano 233). Altri 14 morti (ieri erano 11) – Il bollettino della Protezione Civile (Di sabato 18 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (18 luglio)Il bollettino del 18 luglio I nuovi contagi sono in leggero aumento, nonostante siano stati eseguiti 3mila tamponi in meno. Mentre i morti salgono di 3 unità. È la fotografia dell’emergenza Coronavirus in Italia scattata dagli ultimi dati della Protezione Civile. I nuovi contagi ieri erano stati +233, due giorni fa erano +230. Mentre oggi sono stati registrati 249 nuovi casi, il totale sale così a 244.216. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 14 morti, ieri ... Leggi su open.online

