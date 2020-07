Coronavirus, altri 249 casi e 14 decessi: Il bollettino di oggi 18 luglio (Di sabato 18 luglio 2020) Sono 249 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nell’ultimo giorno, dai 233 di ieri, secondo i dati diffusi oggi 18 luglio 2020 dal Ministero della salute. Il totale dei contagi da inizio epidemia, compresi guariti e deceduti, sale così a 244.216 unità.Sempre nelle ultime 24 ore si registrano anche altri 14 decessi di persone positive al Covid-19, per un totale di vittime che dall'inizio dell'emergenza è pari a 35.042 unità (ma sarà l’Istituto superiore di sanità a dover validare o meno se la causa del decesso sia imputabile esclusivamente al nuovo Coronavirus).Gli attualmente positivi al Sars-CoV-2 sono ad oggi 12.368, cioè meno 88 unità su ieri. Stabile il dato dei ... Leggi su blogo

