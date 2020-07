Coronavirus, allerta per un nuovo possibile focolaio in un’azienda italiana (Di sabato 18 luglio 2020) Potrebbe essere un nuovo focolaio di Coronavirus, e ancora una volta in un’azienda. Sono stati registrati tre nuovi casi positivi e una task force provinciale è al lavoro per isolare un sospetto nuovo focolaio Covid 19 in Trentino. Lo conferma il rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che sta indagando per ricostruire i contatti relativi ai tre nuovi contagiati che appartengono tutti alla stessa azienda. Si tratta di una realta’ che si occupa di logistica e che vive di costanti e frequenti rapporti fuori dal Trentino. A titolo prudenziale l’Apss ha disposto l’isolamento per tutti i dipendenti della ditta in questione e lunedi’ verranno effettuati tamponi ad ampio raggio su tutti i loro contatti piu’ significativi. E’ ... Leggi su meteoweb.eu

