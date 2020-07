Coronavirus, allarme a Marano: c'è una nuova contagiata (Di sabato 18 luglio 2020) Coronavirus, nuovo caso a Marano: positiva una bambina 19 giugno 2020 A Marano sale la preoccupazione dopo i risultati di un tampone effettuato su una 30enne . La donna è risultata positiva al ... Leggi su napolitoday

rtl1025 : ?? Allarme in #Texas: 85 #bebè sotto i 12 mesi sono risultati positivi al #coronavirus. Tutti i casi nella zona ross… - LaStampa : Il lido a Ostia è stato chiuso dopo il caso di un dipendente positivo, contagiati i suoi coinqulini. Nella Capitale… - fanpage : L'età media delle persone contagiate da Covid si sta abbassando. A lanciare l'allarme è il direttore sanitario dell… - Paba6720 : RT @ChiodiDonatella: #TERRORISMO SANITARIO. PROTOCOLLI #COVID ASSURDI. PER IL MONDO DELLO #SPETTACOLO È L'#11SETTEMBRE #Cinema e #teatri r… - andreascotto1 : RT @Arianna5422: #Coronavirus, l'allarme di Roberto Speranza: 'Record assoluto, impennata mai così alta', lockdown dietro l'angolo Ma cert… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme

Il Secolo XIX

La donna di 85 anni , ospite dalla casa di riposo Frisia di Merate, è entrata in ospedale alcuni giorni fa, verso il fine settimana, dopo essere caduta ed essersi fratturata il femore. Come da protoco ...“Il 14 settembre la scuola riapre per tutti”. Così il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina al Liceo d’Azeglio di Torino per il tavolo regionale per la riapertura della scuola. “È stato approvato il ...