Coronavirus, al lavoro con la febbre per giorni: positivo. Chiuso stabilimento balneare a Ostia (Di sabato 18 luglio 2020) Dopo i casi di Fiumicino, stavolta è un locale di Ostia ad essere al centro di un nuovo contagio da Coronavirus. Un uomo, nonostante avesse i sintomi da giorni, è andato a lavoro in una struttura balneare del litorale romano. Aveva dolori muscolari già dal 12 di luglio, la febbre due giorni dopo ma nonostante … L'articolo Coronavirus, al lavoro con la febbre per giorni: positivo. Chiuso stabilimento balneare a Ostia Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

