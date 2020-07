Coronavirus, Aishwarya Rai Bachchan ricoverata d’urgenza. Allarme negli Usa: 18 Stati in Zona Rossa. Stretta a Barcellona: “State a casa”. Il bollettino delle ultime 24 ore – LIVE (Di sabato 18 luglio 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia17.25 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 18 luglio 14.00 – F1, rintracciati due positivi al Coronavirus nel paddock 13.00 – Aishwarya Rai Bachchan positiva al Coronavirus L’attrice Aishwarya Rai Bachchan è risultata positiva al Coronavirus ed è stata ricoverata d’urgenza 10.50 – Coronavirus, ... Leggi su newsmondo

LaStampa : Coronavirus in India, la stella di Bollywood Aishwarya Rai Bachchan ricoverata d’urgenza con la figlia - lana_carlotta : RT @Libero_official: #coronavirus, la terrificante storia di #AishwaryaRai Bachchan: ex Miss Mondo contagiata e ricoverata d'urgenza con la… - INapodano : RT @Libero_official: #coronavirus, la terrificante storia di #AishwaryaRai Bachchan: ex Miss Mondo contagiata e ricoverata d'urgenza con la… - Libero_official : #coronavirus, la terrificante storia di #AishwaryaRai Bachchan: ex Miss Mondo contagiata e ricoverata d'urgenza con… - stella7815 : Esplodono i contagi in Spagna, 77.000 nuovi casi in USA, 18 stati zona rossa, in India ricoverata d’urgenza l’attri… -