Coronavirus a Ostia | positivi i coinquilini del dipendente di uno stabilimento

ROMA – I dipendenti e i gestori "dello stabilimento balneare 'La Vela' di Ostia sono tutti negativi, ma devono fare quarantena e procedere a sanificazione dei locali. I 6 coinquilini dell'operatore del Bangladesh sono positivi, posti tutti in isolamento. Avviata l'indagine epidemiologica. Disposta la chiusura di una attività di ristorazione in zona Acilia e avviata l'indagine epidemiologica dalla Asl Roma 3, aperto drive in a Casal Bernocchi". Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

