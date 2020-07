Coronavirus a Marano, nuovo caso in città: è una ragazza di 30 anni (Di sabato 18 luglio 2020) Torna la paura del contagio a Marano, in provincia di Napoli, dove a distanza di un mese si segnala un nuovo caso Covid. Si tratta di una ragazza di 30 anni: al momento non si sa se la giovane sia asintomatica o abbia tutti i sintomi della malattia. Marano, nuovo caso positivo in città Come … L'articolo Coronavirus a Marano, nuovo caso in città: è una ragazza di 30 anni Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

occhio_notizie : Coronavirus, nuovo caso positivo a Marano: l'annuncio - family_marano : RT @carlo_taormina: Una voce mi dice che la procura di Roma,da me investita con tre denunzie sulla gestione dell’emergenza coronavirus,abbi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Marano Coronavirus. Torna la paura a Marano, c'è un tampone positivo: al via il protocollo InterNapoli.it Coronavirus. Torna la paura a Marano, c’è un tampone positivo: al via il protocollo

C’è un nuovo contagio da coronavirus a Marano. Dopo l’ultimo test positivo rilevato ad una bambina nello scorso mese di giugno, torna la paura del contagio in città. Non ci sono notizie ...

Il virus del Covid in mare non c’è

Il Coronavirus SARS-CoV-2 che ha provocato la pandemia di Covid-19 è presente nelle acque marine italiane? Se lo sono chiesto i ricercatori che hanno avviato un progetto per valutare la qualità del ma ...

C’è un nuovo contagio da coronavirus a Marano. Dopo l’ultimo test positivo rilevato ad una bambina nello scorso mese di giugno, torna la paura del contagio in città. Non ci sono notizie ...Il Coronavirus SARS-CoV-2 che ha provocato la pandemia di Covid-19 è presente nelle acque marine italiane? Se lo sono chiesto i ricercatori che hanno avviato un progetto per valutare la qualità del ma ...