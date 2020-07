Coronavirus, 889 nuovi contagi in Romania: mai così tanti da inizio pandemia (Di sabato 18 luglio 2020) In Romania nuovo picco di contagi, che nelle ultime 24 ore sono stati 889. E' un numero che supera quello di ieri, 799, ed è il più alto dall'inizio della pandemia. In totale finora sono stati 36.691 ... Leggi su tgcom24.mediaset

In Romania nuovo picco di contagi, che nelle ultime 24 ore sono stati 889. E' un numero che supera quello di ieri (799) ed è il più alto dall'inizio della pandemia. In totale finora sono stati 36.691 ...

La Svizzera conta 110 contagi in più

In Romania nuovo record giornaliero di contagi, che nelle ultime 24 ore sono stati 889. È un numero che supera quello di ... In Iran da questa mattina entrano in vigore nuove misure anti-coronavirus, ...

