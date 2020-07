Coronavirus, 17enne di Modena positiva: era a Riccione, paura tra i turisti (Di sabato 18 luglio 2020) Una 17enne di Modena, in vacanza a Riccione, ha scoperto di essere positiva al Coronavirus dopo giorni passati tra mare e serate nei locali. paura tra le persone che sono entrate in contatto con la ragazza È andata all’ospedale di Rimini per un dolore all’orecchio e, a seguito del tampone, ha scoperto di essere positiva … L'articolo Coronavirus, 17enne di Modena positiva: era a Riccione, paura tra i turisti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

infoitinterno : Coronavirus Napoli, 17enne incinta positiva al tampone - Piergiulio58 : RT @Libero_official: 'Nessun legame con loro'. #Coronavirus, spunta il focolaio atipico nel #Lazio: Italia tormentata per la caccia all'unt… - FilippoCarmigna : 'Nessun legame con loro'. Coronavirus, spunta il focolaio atipico: Italia tormentata per la caccia all'untore - MTestuggini : RT @Libero_official: 'Nessun legame con loro'. #Coronavirus, spunta il focolaio atipico nel #Lazio: Italia tormentata per la caccia all'unt… - Simozinza : RT @Libero_official: 'Nessun legame con loro'. #Coronavirus, spunta il focolaio atipico nel #Lazio: Italia tormentata per la caccia all'unt… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 17enne Coronavirus Modena, rientra dal mare e si scopre positiva. Paura in spiaggia il Resto del Carlino Coronavirus a Modena: rientra dalla spiaggia e si scopre positiva

Minore di Modena positiva al Coronavirus dopo una vacanza al mare. Una 17enne di Modena è risultata positiva al Coronavirus mentre si trovava in ferie in Romagna, per aver frequentato un noto bagno di ...

Una 17enne modenese è risultata positiva al Covid-19

Una 17enne di Modena è risultata positiva al Coronavirus mentre si trovava in ferie in Romagna, per aver frequentato un noto bagno di Riccione. La ragazzina è stata trasportata in ospedale a Rimini ...

Minore di Modena positiva al Coronavirus dopo una vacanza al mare. Una 17enne di Modena è risultata positiva al Coronavirus mentre si trovava in ferie in Romagna, per aver frequentato un noto bagno di ...Una 17enne di Modena è risultata positiva al Coronavirus mentre si trovava in ferie in Romagna, per aver frequentato un noto bagno di Riccione. La ragazzina è stata trasportata in ospedale a Rimini ...