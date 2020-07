Conte: «Siamo stati bistrattati troppo nell’ultimo periodo. Roma? Grande squadra» (Di sabato 18 luglio 2020) Antonio Conte ha parlato alla vigilia del match contro la Roma, in programma domani allo stadio Olimpico Antonio Conte ha parlato a Inter Tv alla vigilia del match contro la Roma, in programma domani sera all’Olimpico alle 21.45. Queste le sue parole. Roma – «Stiamo parlando di una squadra che un ottimo organico e un Grande allenatore. Sicuramente è una partita di alto indice per noi, che viene dopo aver giocato due giorni prima contro la SPAL, quindi un viaggio, un giorno in meno di recupero. Da parte nostra di positivo c’è l’entusiasmo visto che riconosciuto il lavoro che è stato fatto. I ragazzi cominciano ad essere apprezzati visto che l’ultimo periodo, in maniera sorprendente, la ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Conte Siamo Terremoto, parroco di Norcia chiama Conte: "Siamo abbandonati". Decreto, il sindaco esulta LA NAZIONE Conte difende l'Inter: "La squadra è troppo bistrattata"

Conte, nonostante il morale ritrovato, mostra di temere la gara dell'Olimpico. "La Roma è una squadra attrezzata, con un ottimo organico e un bravo allenatore. Sarà una partita difficile per noi, ...

