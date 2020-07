Conte: “La squadra è stata bistrattata troppo” (Di sabato 18 luglio 2020) In vista della gara di domani contro la Roma il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza “Stiamo parlando di una formazione attrezzata, di una rosa con un ottimo organico e di un bravo allenatore. È una partita ad alto indice di difficoltà che arriva dopo aver giocato una gara 2 giorni prima contro la Spal in trasferta, quindi un viaggio e un giorno in meno di recupero ma di positivo da parte nostra c’è l’entusiasmo di vedere riconosciuto il lavoro che è stato fatto. Nell’ultimo periodo, a sorpresa, la squadra è stata bistrattata troppo” Sulle emergenze “Questa è una contingenza che purtroppo abbiamo avuto da inizio campionato, con l’infortunio grave alla caviglia di Sanchez che ci ha privato di questo ... Leggi su ilnapolista

