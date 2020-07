Conte deluso da Angela Merkel: compromesso al ribasso (Di sabato 18 luglio 2020) Il premier Conte lotta per la difesa dei 750 milardi, la Merkel ‘aggiusta’ il piano Recovery Fund. Angela Merkel e Charles Michel hanno impostato un nuovo accordo sul Recovery Fund. La novità più rilevante è l’introduzione del principio di affidare ai governi la possibilità di attivare l'”emergency brake”, che rende possibile trasferire dall’Ecofin ai leader … L'articolo Conte deluso da Angela Merkel: compromesso al ribasso proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Sa che i “frugali” non sono in maggioranza, ma al tavolo pesano moltissimo. Conte è deluso soprattutto perché la Merkel li lascia fare, anche riguardo a condizioni sulla governance che fino a qualche ...

Delude Giuseppe Conte la “fumata nera” del primo giorno di Consiglio europeo. Il premier italiano è “determinato” a portare a casa non solo un Recovery fund di portata storica, con intatti tutti i 750 ...

Sa che i "frugali" non sono in maggioranza, ma al tavolo pesano moltissimo. Conte è deluso soprattutto perché la Merkel li lascia fare, anche riguardo a condizioni sulla governance che fino a qualche ...