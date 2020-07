Consulta, sentenza firmata da tre donne: la prima volta nella storia (Di sabato 18 luglio 2020) È successo per la prima volta in 65 anni di vita della Corte Costituzionale. Tre donne hanno firmato una sentenza, esattamente la numero 150 di quest’anno e la prima tutta al femminile. La presidente Marta Cartabia, la giudice relatrice ed estensore della decisione Silvana Sciarra e la cancelliera Filomena Perrone hanno stabilito l’inconstituzionalità della legge sul Jobs Act nella parte in cui pone l’anzianità di servizio come unico criterio per risarcire il lavoratore e calcolare l’indennità, in caso di licenziamento illegittimo per vizi formali o procedurali. View this post on Instagram Leggi su vanityfair

