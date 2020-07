Consiglio Ue: “L’Italia pretenderà una seria politica fiscale comune”, Conte replica: “Veti inaccettabili” (Di sabato 18 luglio 2020) Buoni sì ma fessi no. Ora, senza entrare nel merito delle ‘baruffe chiozzotte’ che animano la nostra politica interna, c’è piuttosto da sostenere la dura battaglia che il nostro premier sta conducendo al tavolo del Consiglio europeo, dal quale dipenderanno la stabilità ed il futuro dell’Europa ma, soprattutto, del nostro Paese. Siamo arrivati a Bruxelles con le idee abbastanza chiare, dopo aver illustrato capillarmente il ‘pacchetto’ da mettere su tavolo, sicuramente vantaggioso per tutti ma, a questo punto, è lecito iniziare a pensare che tra i paesi membri, più di qualcuno lavora per la nostra disfatta. Una situazione insostenibile che, poco prima della pausa dei lavori, oggi ha portato il presidente del Consiglio a prodursi in un “molto ... Leggi su italiasera

