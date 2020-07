Consiglio europeo su Recovery fund: è scontro tra frugali e Paesi del Sud (Di sabato 18 luglio 2020) Consiglio europeo su Recovery fund: è scontro tra frugali e Paesi del Sud L’avvio del Consiglio europeo riunito a Bruxelles per trovare un accordo sul Recovery fund e sul bilancio comunitario 2021-2027 è stato contrassegnato da scintille e fiamme tra Falchi del Nord, cosiddetti “frugali”, contrari a forme di mutualizzazione del debito e a sovvenzioni a fondo perduto e Paesi del Sud, tra cui l’Italia, ostinati a rifiutare un Recovery composto per la maggior parte di prestiti.Segui Termometro Politico su Google News il vertice del Consiglio europeo si ... Leggi su termometropolitico

GiuseppeConteIT : Al via i lavori del Consiglio europeo straordinario #EUCO. Un breve aggiornamento da Bruxelles ?? - borghi_claudio : Caporetto sembrerà un trionfo paragonato a quanto stanno apparecchiando al Consiglio Europeo per l'Italia. Sta and… - GiuseppeConteIT : Fra poco un aggiornamento sui lavori del Consiglio europeo in diretta da Bruxelles #EuCo - Michelamikba1 : RT @GiorgiaMeloni: Al Consiglio europeo i “nemici” dell’Italia sono i 4 'Paesi frugali' (con governi di sinistra o popolari) ma per PD-M5S… - kris3m : RT @borghi_claudio: Caporetto sembrerà un trionfo paragonato a quanto stanno apparecchiando al Consiglio Europeo per l'Italia. Sta andando… -