Consiglio europeo straordinario, la proposta dei paesi frugali: 155 miliardi in meno ai sussidi (Di sabato 18 luglio 2020) Recovery fund, al via il Consiglio europeo. I leader chiamati a confrontarsi con la proposta avanzata dalla Commissione europea. BRUXELLES (BELGIO) – Alle ore 10.00 (circa) del 17 luglio si è alzato il sipario sul Consiglio europeo che potrebbe passare alla storia come quello nel quale 27 leader europei hanno tracciato la strada per la ripresa economica di un continente straziato dalla crisi legata all’emergenza coronavirus. La seconda giornata di lavori La seconda giornata si è aperta con un vertice a sette per cercare di sbloccare la situazione. Un accordo che resta molto complicato con la proposta di Michel di rivedere gli accordi al ribasso sulla cifra a fondo perduto. Misura che sembra convincere l’Olanda anche se Conte ribadisce il ... Leggi su newsmondo

borghi_claudio : Caporetto sembrerà un trionfo paragonato a quanto stanno apparecchiando al Consiglio Europeo per l'Italia. Sta and… - GiuseppeConteIT : Al via i lavori del Consiglio europeo straordinario #EUCO. Un breve aggiornamento da Bruxelles ?? - GiuseppeConteIT : Fra poco un aggiornamento sui lavori del Consiglio europeo in diretta da Bruxelles #EuCo - enricoviglione : RT @StaseraItalia: Il professore ed economista Giulio Sapelli a #StaseraItalia spiega gli ultimi eventi del Consiglio europeo - enrisi1 : RT @GiuseppeConteIT: Fra poco un aggiornamento sui lavori del Consiglio europeo in diretta da Bruxelles #EuCo -