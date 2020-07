Consiglio europeo, la prima giornata più dura del previsto. Conte: “Per oggi fumata nera” (Di sabato 18 luglio 2020) Le premesse non erano delle migliori, e questo lo sapevamo forse, visto l’ottimismo che sembrava trasparire dai diversi protagonisti al loro arrivo a Bruxelles, si sperava in un avvio dei lavori più ‘soft’, comunque non impostato da subito in salita. E’ vero che in ballo c’è il futuro – soprattutto economico dell’Europa – ma, per quel che ci riguarda, ora è quello dell’Italia a starci a cuore, e dunque, qualsiasi soluzione che diverga del pacchetto articolato dal Recovery Plan e dall’Mff 2021-27, in realtà poco ci interessa. A fine lavori il nostro premier ha spiegato che “in molti interventi il clima è quello della consapevolezza che dobbiamo assolutamente raggiungere un risultato. Purtroppo è fumata nera, ma c’è ancora da lavorare ... Leggi su italiasera

GiuseppeConteIT : Al via i lavori del Consiglio europeo straordinario #EUCO. Un breve aggiornamento da Bruxelles ?? - borghi_claudio : Caporetto sembrerà un trionfo paragonato a quanto stanno apparecchiando al Consiglio Europeo per l'Italia. Sta and… - Palazzo_Chigi : Punto stampa del Presidente @GiuseppeConteIT al termine della prima giornata di lavori al Consiglio europeo #EUCO ??… - MariMario1 : RT @borghi_claudio: Caporetto sembrerà un trionfo paragonato a quanto stanno apparecchiando al Consiglio Europeo per l'Italia. Sta andando… - SilviaTeresa14 : RT @borghi_claudio: Caporetto sembrerà un trionfo paragonato a quanto stanno apparecchiando al Consiglio Europeo per l'Italia. Sta andando… -