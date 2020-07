Consiglio europeo, i premier di Belgio e Lussemburgo pranzano al chiosco delle patatine fritte. Per i Visegrad tartine e frutta (Di sabato 18 luglio 2020) Le trattative del Consiglio europeo richiedono indubbiamente molta energia. Tanto più in questo caso, visto che i 27 leader sono chiamati a trovare una quadra sul tema cruciale dei fondi per la ripresa post coronavirus. Così, nonostante il pomeriggio si prospetti lungo e faticoso, la premier belga Sophie Wilmes e l’omologo del Lussemburgo Xavier Bettel hanno scelto di passare la pausa pranzo in una delle “friterie” più famose di Bruxelles per uno spuntino a base di patatine fritte. Con tanto di foto (con l’insegna bene in vista e la mascherina sul volto di entrambi) pubblicate su Twitter. “Spuntino veloce tra due riunioni di lavoro durante il vertice europeo, con patatine ... Leggi su ilfattoquotidiano

