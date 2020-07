Confessate solo i vostri peccati e trasgressioni – il ritorno del meme (Di sabato 18 luglio 2020) Ci segnalano i nostri contatti una divertente immagine titolata Confessate solo i vostri peccati e trasgressioni. Una buffa storia, attribuita sovente al tagliacode odierno al tempo del COVID Confessate solo i vostri peccati e trasgressioniUna storia buffa sì, ma del tutto inventata. Se cercate il misterioso cartello non lo troverete. Non avete notato come il foglio è stranamente curvato ma il Times New Roman brutto dritto? I più smaliziati di voi ricorderanno un nostro precedente articolo, rubricato come Disinformazione. Questo articolo è il sequel, il seguito, Disinformazione 2: il ritorno della Bufala Confessate solo i ... Leggi su bufale

Ultime Notizie dalla rete : Confessate solo Uomini e donne, Sammy chiude con Giovanna: ecco perché SoloDonna