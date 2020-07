Conferenza stampa Liverani: «Siamo a fine campionato, non c’è spazio per ulteriori errori» (Di sabato 18 luglio 2020) Conferenza stampa Liverani: le parole del tecnico del Lecce alla vigilia del match salvezza contro il Genoa Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa. Queste le sue parole. GENOA – «Domani sarà sicuramente un crocevia molto importante. È normale che la vittoria di una delle due squadre avvicini di più l’obiettivo mentre un pareggio lasci invariato le posizioni. Diminuendo le partite si assottigliano gli errori da fare, sale la tensione e parlo dell’ambiente generale. Quindi anche per chi arbitra e per chi è al VAR. Sale un po’ di attenzione e dovremo essere bravi ad eliminare gli errori, visto che in questo periodo i piccoli ... Leggi su calcionews24

Barça. Setien "Messi? Non mi sento sotto accusa,ha ragione sul Napoli"

Così il tecnico del Barcellona, Quique Setien, in conferenza stampa il giorno dopo la riunione con il presidente Bartomeu che ha deciso di confermarlo alla guida dei catalani e in merito alle ...

