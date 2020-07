Concerti di un’altra estate per Diodato: nuove date per il suo tour (Di sabato 18 luglio 2020) E’ un anno davvero d’oro per Diodato che continua a collazionare un successo dopo l’altro e anche il suo ultimo singolo è stato apprezzatissimo dai fans e non solo. L’estate di Diodato tra l’altro, è all’insegna dei live. Seguendo le nuove regole, come il governo impone ma con la voglia di continuare a emozionare e a farlo con la sua musica e le sue poesie. Dopo il primo live subito tutto esaurito in Valle d’Aosta a 2mila metri d’altitudine e la premiazione ai Nastri d’Argento 2020 per “Che vita meravigliosa” come “Migliore canzone originale”, continua l’estate live di Diodato con i “Concerti DI UN’ALTRA estate”, a cui si aggiunge un NUOVO ... Leggi su ultimenotizieflash

