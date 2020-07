Comune, in arrivo telecamere per trasporti pericolosi (Di sabato 18 luglio 2020) Un sistema di videosorveglianza per la sicurezza del trasporto di merci pericolose. Gli occhi elettronici riconosceranno il carico dei mezzi pesanti attraverso le targhe e ne seguiranno il tracciato ... Leggi su genovatoday

Raccolta rifiuti: Verucchio comune virtuoso, in arrivo le fototrappole

Castello d'Annone: arrivano 27 profughi in quarantena all'ex deposito aeronautico

É previsto per domani, sabato, l’arrivo all’ex deposito aeronautico di Castello d’Annone di un gruppo di 27 migranti sbarcati a Lampedusa. Secondo i protocolli di prevenzione del contagio i profughi d ...

Gli ispettori delle Finanze al Comune di Sorso

Annunciata al sindaco una verifica della gestione amministrativa e contabile Sotto la lente di ingrandimento l’applicazione dell’anticorruzione e i pagamenti SORSO. La lente di ingrandimento della Ra ...

