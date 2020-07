City, Guardiola vuole Koulibaly: il Napoli prende posizione (Di sabato 18 luglio 2020) Dopo la paura per la stangata, il Manchester City torna a scatenarsi sul mercato. Il club inglese è stato assolto dal CAS per le accuse di aver violato il Fair Play Finanziario mosse dall'Uefa, che aveva chiesto due anni di esclusione dalle coppe internazionali. La decisione ha suscitato non poche polemiche a livello internazionale, ma ora permette ai Citizens di vivere un'estate tranquilla, con rinnovate ambizioni e nessun ridimensionamento.MERCATOPep Guardiola ha le idee chiare: il primo colpo di mercato va apportato alla difesa troppo traballante della squadra inglese. Il Manchester City è pronto ad accontentare le richieste del proprio tecnico e non sta esitando a farsi avanti per Kalidou Koulibaly, difensore senegalese del Napoli. I Citizens avrebbero già pronta una prima ... Leggi su itasportpress

