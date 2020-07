Cina, altre drammatiche immagini delle ALLUVIONI (Di sabato 18 luglio 2020) Le immagini provenienti dalla Cina sono letteralmente drammatiche. Le tremende inondazioni che stanno colpendo varie province cinesi non si arrestano e stanno letteralmente mandando sott'acqua aree in cui vivono milioni e milioni di persone. Il video che vi proponiamo, uno dei tanti che si trovano ormai quotidianamente su Youtube, ci dà un'idea di quanto sia drammatica la situazione. V1 Leggi su meteogiornale

lovinjungoo : @2Pack_rar @th4t_w3ird0 @Radio105 Mi fa piacere che lo facciano,sarebbe il minimo. Peró sembra un po’ incoerente co… - Xiaomei33571935 : @MenorraPiccicud Se vuoi parlare moderno oggi c'è 'coming song' (non so se l'ho scritto giusto) od altre cavolate i… - MicheleBrignone : RT @fondazioneoasis: La riconversione di Santa Sofia in moschea, il nuovo accordo tra #Iran e #Cina e le dimissioni del primo ministro Ilya… - fondazioneoasis : La riconversione di Santa Sofia in moschea, il nuovo accordo tra #Iran e #Cina e le dimissioni del primo ministro I… - GiorgioPStream : #Apple e altre società accusate di collaborare smisuratamente con la #Cina -

Ultime Notizie dalla rete : Cina altre Cina, altre drammatiche immagini delle ALLUVIONI Meteo Giornale Consiglio europeo di oggi sul Recovery Fund, ultime notizie | DIRETTA

Dopo la fumata nera di ieri prosegue oggi, sabato 18 luglio 2020, a Bruxelles la trattativa del Consiglio europeo straordinario con l’obiettivo di trovare finalmente un accordo sul Recovery Fund, il p ...

Coronavirus mondo, diretta. Allarme in Texas, 85 neonati positivi. In Spagna picco di contagi

Sono oltre 14,1 milioni i casi di coronavirus che si sono registrati in tutto il mondo, ed oltre 600mila i morti, secondo il bilancio della mappa della John Hopkins University. Nuovo record giornalier ...

Dopo la fumata nera di ieri prosegue oggi, sabato 18 luglio 2020, a Bruxelles la trattativa del Consiglio europeo straordinario con l’obiettivo di trovare finalmente un accordo sul Recovery Fund, il p ...Sono oltre 14,1 milioni i casi di coronavirus che si sono registrati in tutto il mondo, ed oltre 600mila i morti, secondo il bilancio della mappa della John Hopkins University. Nuovo record giornalier ...