Ciclismo, Van der Poel, no al Sibiu Tour. Polonia a porte chiuse (Di sabato 18 luglio 2020) L'allerta che sale, da gialla ad arancione, e la rinuncia. Visto che le autorità del Belgio hanno incrementato il livello di guardia sulla Romania, la Alpecin-Fenix di Mathieu Van der Poel non sarà al ... Leggi su gazzetta

L’allerta che sale, da gialla ad arancione, e la rinuncia. Visto che le autorità del Belgio hanno incrementato il livello di guardia sulla Romania, la Alpecin-Fenix di Mathieu Van der Poel non sarà al ...

Il Sibiu Cycling Tour doveva essere la prima corsa post pandemia per Mathieu van der Poel e la sua Alpecin-Fenix. In Romania, però, il virus sembrerebbe aver raggiunto il suo picco proprio in questi ...

