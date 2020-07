Ciavy e Valeria dopo Temptation Island: lui è molto deluso, lei si sente rinata e ringrazia Basciano (Di sabato 18 luglio 2020) Ciavy e Valeria non si sono riconciliati dopo la rottura a Temptation Island, entrambi hanno capito grazie al reality di non essere più innamorati Si torna a parlare di Ciavy e Valeria Liberati, i due durante la terza puntata di Temptation Island hanno deciso di uscire separati dal villaggio. dopo il reality non c’è stata nessuna riconciliazione tra loro, entrambi grazie al reality hanno infatti capito di non essere più innamorati. Nel villaggio Valeria si è avvicinata subito al tentatore Alessandro Basciano, l’intesa e l’attrazione tra loro era palese, ciò ha messo in discussione ciò che provava per ... Leggi su nonsolo.tv

