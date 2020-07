Ciao ciao bonus! I professionisti dovevano ricevere 1.000 euro, ma arrivano brutte notizie (Di sabato 18 luglio 2020) Nulla di nuovo grazie al governo di ‘Promettopoli’, l’unica cosa certa è l’attesa. Il bonus autonomi da 1.000 euro per i professionisti iscritti alle casse di previdenza private potrebbe non arrivare entro l’inizio di agosto. “Ancora non sono stati specificati i requisiti e le modalità di erogazione, inoltre, sembrano non esser sufficienti le risorse a disposizione per coprire tutta la platea”, a riferirlo il sito fanpage.it. Nel frattempo i lavoratori che hanno effettuato la richiesta già da qualche settimana restano in attesa, con la triste speranza che qualcosa si muova e che dall’alto qualcuno si occupi del decreto interministeriale nel breve periodo. In fondo è ancora presto per poter sapere se potranno ricevere il bonus di maggio, non sarebbe degno di ... Leggi su ilparagone

Ciao ciao Caldoro, noi andiamo con De Luca: da destra a sinistra per un posto in Regione InterNapoli.it Uomini e Donne: chi è Andrea Cerioli? Biografia, Età, Fidanzata e Curiosità sull'ex tronista

Ti amo più di qualsiasi cosa… Non so più come dirtelo. Mi manchi come l’aria che respiro…Osservami, proteggimi, ti ascolterò…Ciao mamma, restami vicina, ti prego".

Il Marina Calcio piange l'ex presidente Barigelletti: «Ciao Fra’, ti porteremo in trasferta»

MONTEMARCIANO - Lutto in casa del Marina Calcio per la scomparsa del suo ex presidente Franco Barigelletti. La notizia è rimbalzata in paese ieri mattina, suscitando grande commozione in chi lo ha con ...

