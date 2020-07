Chiara Ferragni paragonata alla Venere di Botticelli: cosa è successo (Di sabato 18 luglio 2020) E’ bastata la visita di Chiara Ferragni agli Uffizi di Firenze per scatenare la polemica. L’influencer si è trovata al centro di una discussione social senza aver fatto nulla. cosa è successo? La moglie di Fedez ha scattato delle foto agli Uffizi per Vogue Honk Hong, invitando tutti i suoi followers a visitare la galleria. E fin qui tutto normale. Il problema è sorto quando l’account social degli Uffizi ha pubblicato una foto della Ferragni di fronte alla Venere di Botticelli, azzardando un paragone che non è andato giù a migliaia di utenti che si sono scagliati con commenti di ogni tipo. “I canoni estetici cambiano nel corso dei secoli – si legge nella didascalia del post -. ... Leggi su italiasera

FranAltomare : Quindi Chiara Ferragni che fa divulgazione su Instagram dagli Uffizi è una privilegiata viziata. Quelle che invece… - fattoquotidiano : Sia chiaro: il problema non è Chiara Ferragni, il problema sono gli Uffizi [di Tommaso Montanari] - HuffPostItalia : Chiara Ferragni agli Uffizi. La Galleria la paragona alla Venere. 'Divinità contemporanea' - delvauxvolpe : RT @mrtnlkj: Chiara Ferragni ha creato un nuovo moda nel portare l'arte italiana in tendenza QUEEN - gloriovsziam : la verità è che in italia a tanti rode che una donna è riuscita a partire da zero e a crearsi un impero, ecco perch… -

SULLO STESSO ARGOMENTO: Chiara Ferragni, Fedez, Giulia De Lellis: quanto guadagnano con Instagram Giulia De Lellis ha messo un like ad Andrea Iannone, tra l’altro di recente è finita nei guai e ...

Fedez: “Mamhood a museo Egizio ok, Ferragni agli Uffizi è scandalo”

“Video musicale (bellissimo tra l’altro) di Mamhood girato all’interno del museo Egizio: OK. Chiara Ferragni agli Uffizi: SCANDALO. Ma allora dite semplicemente che vi sta sui coglioni a prescindere e ...

