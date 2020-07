Chiara Ferragni "mito" come la Venere? È il dominio della pop-culture (Di sabato 18 luglio 2020) di Stefano Miliani Chiara Ferragni giovedì sera agli Uffizi per un servizio di Vogue che visita la Galleria fondata dai Medici e il museo che divulga la notizia perché lei È una imprenditrice digitale ... Leggi su globalist

FranAltomare : Quindi Chiara Ferragni che fa divulgazione su Instagram dagli Uffizi è una privilegiata viziata. Quelle che invece… - fattoquotidiano : Sia chiaro: il problema non è Chiara Ferragni, il problema sono gli Uffizi [di Tommaso Montanari] - HuffPostItalia : Chiara Ferragni agli Uffizi. La Galleria la paragona alla Venere. 'Divinità contemporanea' - nicolasarti99 : RT @Fedez: Video musicale (bellissimo tra l’altro) di Mahmood girato all’interno del museo Egizio:OK Chiara Ferragni agli Uffizi: SCANDALO… - alessan57660240 : RT @Fedez: Video musicale (bellissimo tra l’altro) di Mahmood girato all’interno del museo Egizio:OK Chiara Ferragni agli Uffizi: SCANDALO… -

Polemiche per l'utilizzo della social influencer Chiara Ferragni come testimonial dei capolavori degli Uffizi. La celebre imprenditrice digitale, in Galleria per un photoshoot, si è concessa un tour d ...Il cantante e Chiara Ferragni saranno in Puglia per il Battiti live e per un “progetto” per Dior, ma Fedez non ha fornito ulteriori dettagli. Tutto pronto per la nuova edizione del Battiti live di que ...