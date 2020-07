"Chiara Ferragni come la Venere di Botticelli". Gli Uffizi sui social ma è polemica (Di sabato 18 luglio 2020) L'influencer nella galleria per un servizio fotografico. Il direttore Schmidt la paragona alla 'modella' del 1485 e finisce nel mirino Leggi su quotidiano

MarioManca : «Sulla mia pelle» e «Chiara Ferragni - Unposted» trasmessi in chiaro. Cuori anche per «Chiamami col tuo nome» (era… - HuffPostItalia : Chiara Ferragni agli Uffizi. La Galleria la paragona alla Venere. 'Divinità contemporanea' - FranAltomare : Quindi Chiara Ferragni che fa divulgazione su Instagram dagli Uffizi è una privilegiata viziata. Quelle che invece… - Gaiia_stylinson : RT @Fletter11: -Chiara Ferragni è simpatica a bestia ed è stata più furba di voi. SUPERATELO -Valentina Ferragni NON è grassa, pienotta, in… - girlstalkidols : RT @Fletter11: -Chiara Ferragni è simpatica a bestia ed è stata più furba di voi. SUPERATELO -Valentina Ferragni NON è grassa, pienotta, in… -