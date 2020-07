Chiara Ferragni agli Uffizi, paragone tra lei e la Venere di Botticelli: polemica sui social (Di sabato 18 luglio 2020) Si è scatenata una vera e propria rissa virtuale attorno a Chiara Ferragni e la sua visita agli Uffizi di Firenze. L’influencer è stata ospite del Museo per un servizio fotografico e visto che c’era ha colto l’occasione per fare un mini tour accompagnata dal direttore Eike Schmidt. A scatenare la polemica è stata la foto pubblicata dagli Uffizi della Ferragni paragonata alla Venere di Botticelli. Il post del museo è stato preso d’assalto da commenti di dissenso e la polemica è arrivata fino a Twitter. La parola “Uffizi” è addirittura entrate nei trend topic della piattaforma. Una pubblicità diversa dal ... Leggi su urbanpost

