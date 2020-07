Chiara Ferragni agli Uffizi. La Galleria: «Divinità contemporanea». Fan in rivolta: «L’avete fatto davvero?» (Di sabato 18 luglio 2020) Chiara Ferragni visita la Galleria degli Uffizi a Firenze. Il museo la paragona a “una sorta di divinità contemporanea nell’era dei social”, scatenando proprio il popolo di internet. Chiara Ferragni ieri sera è stata impegnata in uno shooting fotografico e poi, finiti gli impegni di lavoro, ha approfittato per visitare una visita privata nella bellissima Galleria degli Uffizi, uno dei musei più importanti e famosi del mondo. Nelle stories di Chiara ci sono diversi post che hanno in oggetto il tour culturale, ma è stata la condivisione dell’account ufficiale della Galleria a far arrivare una pioggia di commenti e critiche da parte dei suoi follower. ... Leggi su newscronaca.myblog

MarioManca : «Sulla mia pelle» e «Chiara Ferragni - Unposted» trasmessi in chiaro. Cuori anche per «Chiamami col tuo nome» (era… - HuffPostItalia : Chiara Ferragni agli Uffizi. La Galleria la paragona alla Venere. 'Divinità contemporanea' - FranAltomare : Quindi Chiara Ferragni che fa divulgazione su Instagram dagli Uffizi è una privilegiata viziata. Quelle che invece… - Luca190499 : RT @FranAltomare: Quindi Chiara Ferragni che fa divulgazione su Instagram dagli Uffizi è una privilegiata viziata. Quelle che invece vi dan… - linda_s_2001 : RT @HuertDeAuteuil: Di cosa state parlando? Di Chiara Ferragni agli Uffizi... quindi scegliere Chiara Ferragni per promuovere gli Uffizi è… -