Chiara Ferragni agli Uffizi | Fedez risponde alle critiche dopo la visita della moglie al museo

Quindi Chiara Ferragni che fa divulgazione su Instagram dagli Uffizi è una privilegiata viziata. Quelle che invece… - Sia chiaro: il problema non è Chiara Ferragni, il problema sono gli Uffizi [di Tommaso Montanari] - Chiara Ferragni agli Uffizi. La Galleria la paragona alla Venere. 'Divinità contemporanea' - Il modo in cui Fedez difende Chiara Ferragni contro tutto e tutti è bellissimo secondo me. Si arrabbia e si sfoga non… - Video musicale (bellissimo tra l'altro) di Mahmood girato all'interno del museo Egizio:OK Chiara Ferragni agli Uffizi: SCANDALO…

Chiara Ferragni nelle ultime ore è finita in una nuova bufera dopo che l'account ufficiale degli Uffizi, il più noto museo fiorentino, l'ha paragonata ad "una sorta di divinità contemporanea ...

Magistralmente espresso dalla fine del ‘400 da Sandro Botticelli” . “Ai giorni nostri l’italiana Chiara Ferragni, nata a Cremona, incarna un mito per milioni di follower, una sorta di divinità ...

