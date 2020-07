Chi è Veronica Montali, l’ennesima nuova presunta fidanzata di Eros Ramazzotti? (Di sabato 18 luglio 2020) Ecco chi è Veronica Montali, la presunta nuova fidanzata di Eros Ramazzotti Veronica Montali è nata il 9 febbraio 1984 ed è originaria di Borghetto Santo Spirito, in provincia di Savona in Liguria. Nel 2004 ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nella categoria canto, dopo il talent show non ha però avuto successo nel mondo della musica. La Montali ha poi intrapreso la carriera di imprenditrice, è oggi la titolare di un ristorante-pizzeria sul lungomare di Loano. Non si conoscono molte altre informazioni sull’ex allieva di Amici, sappiamo però che è mamma di due bambine ed è divorziata. Nelle ultime ore è finita al centro del gossip ... Leggi su nonsolo.tv

