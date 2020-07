Chi è Gilly Hopkins, la bambina di 11 anni protagonista della commedia del 2016? (Di sabato 18 luglio 2020) Gilly Hopkins è la protagonista del film che vedremo stasera su Italia Uno alle ore 21,30, La grande Gilly Hopkins. Ecco qualche curiosità su questo personaggio di fantasia e sulla trama di questo film. Gilly Hopkins: chi è e la trama del film Gilly Hopkins è la protagonista di una commedia ambientata e girata negli Stati Uniti nel 2016. La ragazzina non ha più i genitori e tutti la mandano via per via del suo carattere. Così, passa da una casa famiglia all’altra. Quando arriva a casa della signora Maime Trotter, quindi, anche se la donna si comporta bene, Gilly tenta un piano per fuggire. Il ... Leggi su nonsolo.tv

Ma di cosa parla? Qual è la trama? E chi vediamo nel cast? Vediamo tutte le informazioni. La grande Gilly Hopkins, la trama Gilly Hopkins ha dodici anni, sua madre l'ha abbandonata ed è stata ...

Per la prima serata in tv, domenica 18 luglio RaiUno alle 21.25 riproporrà “Grazie a Tutti Show”. Un best of di Grazie a Tutti del 2009 dove Gianni Morandi ripercorrerà la sua carriera che ha segnato ...

