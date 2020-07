Chi è Alexis Saelemaekers, il giovane talento del Milan al primo gol in Serie A (Di sabato 18 luglio 2020) E’ un Milan giovane, anche bello quello che sta sorprendendo dopo il lockdown e tra i migliori protagonisti in campo c’è sicuramente Alexis Saelemaekers. La prima parte di stagione non è stata sicuramente entusiasmante per il club rossonero, ma dopo la pandemia qualcosa è cambiato per la squadra di Stefano Pioli, nelle gambe e nella testa. L’allenatore sta tirando il massimo da questa squadra, sta giocando un calcio apprezzabile ed i risultati sono molto buoni: meriterebbe la conferma, ma il Milan ha già deciso di iniziare un nuovo percorso, stuzzicante ma anche rischioso: quello con Rangnick. Ma torniamo a Saelemaekers, uno degli ultimi colpi dei rossoneri, si tratta di un calciatore giovane, ma che ha ... Leggi su calcioweb.eu

