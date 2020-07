Championship, orgoglio Leeds: Bielsa riporta i Peacocks in Premier League dopo 16 anni (Di sabato 18 luglio 2020) Il Leeds torna in Premier League dopo sedici anni.Il club inglese guidato da Marcelo Bielsa ha ottenuto la promozione in massima serie dopo che i rivali del West Bromwich Albion sono usciti con le ossa rotte dalla trasferta di Huddersfield. Gli uomini guidati da Bilic adesso rischiano seriamente di dover disputare i play-off, tutto dipenderà dall'esito delle gare in cui sarà impegnato il Brentford che al momento è terzo in classifica. Intanto, però, i Peacocks si godono una meritata promozione dopo la batosta subita nella scorsa stagione quando arrivarono terzi e poi furono sconfitti dal Derby County negli spareggi.Il 'Loco' può festeggiare questo ambito traguardo che lo piazzerà al centro ... Leggi su mediagol

