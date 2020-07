Champions League 2019/2020, Juventus-Lione sarà trasmessa in chiaro (Di sabato 18 luglio 2020) Juventus-Lione, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sarà trasmessa in chiaro. Come riporta il sito di Davide Maggio, esperto televisivo, il match decisivo per il futuro dei bianconeri nella massima competizione continentale in programma il prossimo 7 agosto sarà trasmessa su Canale 5. Sempre Canale 5 trasmetterà in chiaro un quarto di finale, una semifinale e la finale di domenica 23 agosto. Leggi su sportface

Juventus-Lione, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sarà trasmessa in chiaro. Come riporta il sito di Davide Maggio, esperto televisivo, il match decisivo per il ...

Franco Cucinotta, il bomber di Champions che non ha mai giocato in Serie A

La storia dell'unico calciatore italiano a vincere la classifica marcatori della Champions con un club straniero. Senza mai passare dalla Serie A. Ci sono certe storie che devono essere raccontate e q ...

