Cesare Battisti continua a piangere. Adesso il terrorista denuncia lo Stato (Di sabato 18 luglio 2020) Prima il menù del carcere, dannoso per la sua salute. Ora l'isolamento. Cesare Battisti, il terrorista condannato all'ergastolo per gli omicidi compiuti quando era nei Proletari armati per il comunismo e recentemente estradato in Italia dal Brasile, Adesso vuole portare in tribunale la giustizia italiana. Una vicenda che ha del paradossale. "Nei confronti di Cesare Battisti si sta esercitando un abuso di potere e noi, con la denuncia presentata alla Procura di Roma, chiediamo che si certifichino le responsabilità in capo a chiunque ha in questa vicenda un ruolo pubblico", dichiara Gianfranco Sollai, l'avvocato di Battisti, che spiega all'Adnkronos la nuova istanza avanzata dall'ex terrorista dei Pac, ... Leggi su iltempo

